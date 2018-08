'Boxtel mag Lennisheuvel wel wat serieuzer nemen'

Natuurlijk, het lijstje met door 'Rond Kerk en Orion' behaalde successen is behoorlijk. Het gemeenschapshuis is opgeknapt, in het kader van Landschap van Allure zijn fraaie stappen gezet, de edelhert-route is gekomen en er komt een fraaie brug die het buitengebied voor voetgangers toegankelijker maakt. Ook is er bijvoorbeeld flink meegepraat en -gedacht over de totstandkoming van de nieuwe woonwijk aan de zuidkant van Lennisheuvel. Maar om te zeggen dat de stichting aan de vooravond van de viering van het gouden jubileum echt gelukkig is? Dat gaat wat ver.