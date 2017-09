Boxtel wil begroting online 'sexy' maken

Excursies in de Dommelbimd

14:17 BOXTEL - Op zaterdagmiddag 16 september tussen 13.00 en 16.00 uur staan beide toegangspoorten van het natuurgebied de Dommelbimd open. Om 13.30 uur en om 14.30 uur zijn er gidsen van de Stichting Dommelbimd die over het gebied die gratis rondleidingen geven. Het laarzenpad in de Dommelbimd is het hele jaar open, maar normaal gesproken is een deel van het gebied niet toegankelijk. Dit om de kwetsbare flora en fauna te beschermen en in het voorjaar de broedende vogels.