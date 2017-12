Boxtel wil geen overlast, en dus gaat de nieuwe passage 's nachts op slot

Ik Vertrek, maar dan zonder camera's: Petra en Geert-Jan verlaten Boxtel

2 december BOXTEL - Het had zomaar een aflevering van de populaire tv-serie Ik Vertrek kunnen zijn, over een Boxtels echtpaar dat een Bed and Breakfast gaat beginnen in Zuid Spanje. Hier zijn echter geen camera's bij, de rest is hetzelfde.