Boxtel zegt verkeersprojecten binnen budget te realiseren

Gegoochel met cijfers wilde raadslid Anja van den Einden (PvdA/GL) het niet noemen. ,,Ik zou het zo graag geloven", meldde ze gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst over de stand van zaken van de grote verkeersprojecten in Boxtel. Ze reageerde op de uitleg van projectmanager Ludwig van Duren die de aanwezigen een uitgebreide berekening voorschotelde hoe de gemeente Boxtel uiteindelijk binnen de begroting van bijna 40 miljoen denkt te blijven.

Niet zo lang geleden kwam Boxtel nog tien miljoen euro tekort voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg bij Ladonk, de verdubbeling van de Keulsebaan, sluiten van de dubbele overweg en de realisatie van een fietstunnel daarvoor in de plaats en een aantal verkeersmaatregelen in buurtschap Tongeren. Door wat Van Duren noemde 'optimalisaties en versoberingen' is dat bedrag danig omlaag gebracht.

Keulsebaan

Een voorbeeld daarvan is dat voor de verbreding van de Keulsebaan het tracé van het Duits Lijntje gebruik mag worden. Grond die de gemeente 'om niet' krijgt van het Rijk en die er voor zorgt dat de aankoop van een boerenbedrijf niet nodig is. Een besparing van ruim twee miljoen euro. En zo was er in de aanvankelijke begroting ook liefst 2,5 miljoen euro te veel aan mogelijke kosten voor de aankoop van vastgoed opgenomen.

,,Dus u zegt eigenlijk: geloof mij maar", aldus Van den Einden. Die daarop een ferm 'ja' kreeg van de projectmanager. Uiteindelijk is de stand van zaken dat er op dit moment nog een gat in de begroting zit van zeven ton. Dat heeft te maken met het feit dat het college heeft besloten zaken die niet in de plannen zaten, er aan toe te voegen. Namelijk de aansluiting van de Keulsebaan op de A2, een kruising met verkeerslichten ter hoogte van de Liempdse Barrier en afvlakken van de hellingbanen in de fietstunnel van vijf naar circa drie procent. Totaal voor drie miljoen euro wat het aanvankelijke overschot weer net boven het budget tilt.