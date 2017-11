Boxtelaar bejubeld om videoband van dorp uit 1991: 'Het meeste is inmiddels gesloopt'

Je ziet het station, het oude witte gebouw. Dat werd in 1998 afgebroken, nog altijd tot verdriet van velen. Gallerijflats op de Baandervrouwelaan, waarvan een deel inmiddels is gesloopt. Een ander deel heeft in de tussentijd een flinke opknapbeurt gehad. Op de Markt staat nog de oude ABN-AMRO, en het inmiddels verdwenen politiebureau. Door de Stationsstraat reden nog auto's.

,,In Boxtel zijn ze daar heel makkelijk in'', geeft Vlaminckx een sneer naar de gemeentelijke besluiten van afgelopen decennia. ,,In onze jeugd hadden we zo veel ruimte. Er is niks meer van over.''

Voor een vertrokken familielid

Gelukkig voor hem en menig ander Boxtelaar heeft hij de video's nog. Hij maakte ze in 1991 voor een familielid in Australië. Gewoon, dagelijks winterbeeld uit zijn eigen dorp. Jaren terug zette hij ze eens over op een harde schijf, maar verder besteedde hij er geen aandacht aan. Tot hij afgelopen week besloot om eens een kopie te maken van de schijf, voor het geval dat. Hij plaatste het ook maar op Facebook, omdat het de laatste tijd zo rustig is in een groep waarin dorpsgenoten elkaar beelden van vroeger tonen.

De honderden likes tonen het succes aan. Mogelijk hoeft het niet bij deze ene video te blijven. Vlaminckx heeft nog wat oude videobanden liggen. Wat erop staat? ,,Geen idee. Maar wie weet wat die nog brengen.''