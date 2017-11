Boxtelaar in actie tegen weggegooide lege blikjes in de Kampina

Trio De Lokale Mannen uit Boxtel legt zijn ziel bloot

24 november BOXTEL - Drie mannen, vijftigers, die hun ziel en zaligheid bloot geven. Ze zingen over kleine gebeurtenissen en Het Leven zelf. Maar alleen in intieme accommodaties, want anders verdwijnt de essentie van hun liedjes misschien wel in het geroezemoes aan de bar. De Lokale Mannen noemt het trio gelouterde muzikanten zich.