Boxtels amateurtalent kan kunst laten zien in MUBO

Documentai­re over de Liempdse jaren van schrijver Jasper Mikkers

12:05 LIEMPDE - Dichter en schrijver Jasper Mikkers, opgegroeid in Liempde, laat maandag 24 september zijn documentaire 'Dichter tegen de tijd' zien in D’n Liempdsen Herd in Liempde. In de film bezoekt hij onder meer de plekken die een belangrijke rol hebben gespeeld in zijn leven, zoals Liempde.