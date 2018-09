Boxtels Cantasona zingt al lang niet meer, toch is er tijd voor een feestje

Vrienden voor het leven; dat zijn ze. Jos Vervoort en Kees Doevendans uit Boxtel maken al jaren deel uit van een groepje van vijf vrienden die in de jaren 60 in jongenskoor Cantasona van de Heilig Hartkerk zongen. Het koor werd in 1943 heropgericht en zou dit jaar dus 75 jaar hebben bestaan als het niet in 1999 was opgeheven. En wat erg bijzonder was: Cantasona behoorde tot de drie beste koren van Nederland. De koortijd had grote invloed op de vijf mannen: allemaal zijn ze al dan niet professioneel bezig in de muziek.