Boxtels complex dat nu staat te verpauperen, wordt (in principe) getransformeerd in drie villa’s

De overstap van FC Eindhoven naar UNA voelt als een warm bad voor spelverde­ler Smeins

Een knotsgekke ontknoping zaterdagavond op Sportpark De Groote Wielen, waarin drie doelpunten vielen na de 85ste minuut. OJC Rosmalen en UNA hielden elkaar in evenwicht, het Brabantse onderonsje in de Derde Divisie eindigde in 2-2. Alex Smeins (21) speelde een uur en maakte indruk als spelverdeler.