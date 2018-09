Boxtels 'Hotel tegenover het station' sluit de deuren

Grand Hotel Boxtel bood in 1882 ruimte aan achttien gasten. Het fraaie pand glorieerde destijds nog in nagenoeg niemandsland. Wat jaren eerder, 1 mei 1865, was immers pas de spoorlijn vanuit Tilburg naar Boxtel geopend. Het gebied rondom het eerste, bescheiden stationnetje op de kop van de huidige Stationsstraat bestond aanvankelijk uit bouwland en heide en was nog volop in ontwikkeling. In 1882 kwam het door een spoorbeambte gebouwde pand in bezit van Hubertus Merks, aannemer uit Mook, die er een hotel begon.