Boxtels museum krijgt bijzonder werk van kunstenaar Jan Kruijsen

Het werk is deze week officieel door Angeline Rensen afgestaan aan MUBO. Na afloop van een wisselexpositie in het Boxtelse museum over leven en werk van Kruijsen is het werk gerestaureerd. Dat heeft MUBO-vrijwilliger Jan Swinkels gedaan. Hij is oud-docent van Sint Lucas in Boxtel en heeft daar les gegeven in restauratiewerk.