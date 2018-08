Boxtelse cultuurverbinder Romijn Conen heeft draagvlak

BOXTEL - Romijn Conen (51) zegt in alle gevallen rustig te zijn gebleven. De acteur heeft de commotie die speelde rond zijn benoeming tot cultuurverbinder (aanvankelijk stadskunstenaar genoemd) in Boxtel links laten liggen. Alle shit die er over op Facebook werd uitgestrooid, gelaten voor wat die was. En frappant of niet, nu vier maanden aan de slag zegt hij niets van verzet te hebben gemerkt. Hij heeft uiteraard ook gesproken met zijn grootste 'vijanden'. Steeds was het Brabants 'het komt goed' het eind van het liedje. ,,En dat komt het ook", aldus Conen, geboren in het Limburgse Broekhuizen.

Hoe ga je Boxtel voor je winnen? Stadse fratsen zoals je komst werd gekarakteriseerd, daaraan was toch geen behoefte in het dorp?

,,Door me op te stellen zoals ik ben. Mensen geen verwijten te maken. Vind ook zelden dat mensen dom bezig zijn of zo. Probeer mee te denken en vooral iets toe te voegen. Ik heb nu al gemerkt dat zo'n opstelling wordt gewaardeerd. Gewoon aan de slag gaan. Als acteur deed ik dat ook constant. Steeds werken met andere tegenspelers en regisseurs. En zo dingen voor elkaar brengen."

Dat lijkt mooi, maar was niet een van de argumenten tegen jouw komst dat er al zo veel is in Boxtel op het gebied van kunst en cultuur? Wat zou je daar dan nog aan toe kunnen of willen voegen?

,,Genoeg. Onlangs sprak ik bijvoorbeeld met Paul van Alphen en Laurens Felix. Ze zijn bezig met een nieuwe loot aan hun vele activiteiten: Klassiek op de Dommel. Ik probeer dan de blik te verbreden en uiteindelijk is het idee geboren om er klassiek uit Turkije aan toe te voegen. Snijdt het mes aan twee kanten. De doelgroep is niet langer alleen blank en goed opgeleid. En het programma is aantrekkelijker met een nieuw element."

Je zegt het een eer te vinden, dat je dit werk twee jaar mag doen.

,,Ik heb me afgevraagd, waarom ik? Als semibekende Nederlander (Conen speelde in Nederlandse films, series en was een van de drie mannen in de bekende Amstel-reclames) misschien? Hoe dan ook, ik wil er iets van maken. Iets groots neerzetten in Boxtel. Er is zo veel te doen, zo veel creativiteit. Met z'n allen iets nieuws doen en maken, met kunstenaars, maar vooral met inwoners."

Conen, door een herseninfarct enkele jaren geleden deels verlamd geraakt, heeft een stek gekregen in de bibliotheek aan de Burgakker. 'Mooie ruimte', vindt hij. Ook niet voor niets gekozen, de cultuurverbinder mocht vooral geen ambtenaar worden. Niet met handen en voeten zijn gebonden aan de wethouder. ,,Ik ben hier bereikbaar voor iedereen, zonder drempel." Een van de hoogtepunten van het eerste half jaar moet een diner worden in de Heilig Hartkerk. Daar krijgen 25 Boxtelse cultuurmakers eten voorgeschoteld door inwoners. ,,Die stellen tijdens de gangen vragen aan die cultuurmakers. Het moet een soort kraamkamer worden voor culturele zaken."

Boxtelaren zullen zeggen: wie gaat dat betalen? Jij van de 20.000 euro die je daarvoor ter beschikking hebt?

,,De armslag is niet groot. Maar er zijn andere subsidiemogelijkheden dan alleen die van de gemeente. Ik heb inmiddels aanvragen bij cultuurfondsen voor zes projecten ingediend en vijf gaan er binnenkort nog de deur uit. Samen voor meer dan 100.000 euro. Ik zit niet stil. Dat is geen optie en daarvoor is twee jaar ook aan de te korte kant."