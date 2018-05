Boxtelse politiek praat later over verbeteren bestuurscultuur, nu mét wethouders

BOXTEL - De Boxtelse politiek gaat opnieuw overleggen over het verbeteren van de bestuurscultuur. De eerste bijeenkomst daarover is alvast later dan de bedoeling was. Daarbij kunnen dan echter wel de wethouders aanwezig zijn, zij waren voor de eerste bijeenkomst niet uitgenodigd.

Mede op verzoek van de grootste partij in de gemeenteraad en winnaar van de verkiezingen BALANS heeft burgemeester Mark Buijs nog eens gekeken naar de datum 26 mei die ervoor was geprikt. Vooral ook omdat er al een aantal afmeldingen was en dat bijvoorbeeld ook wethouder Eric van den Broek niet aanwezig kon zijn vanwege vakantie.

Buijs besloot een streep te zetten door de bijeenkomst, die bij paviljoen Molenwijk zou plaatshebben. En op zoek te gaan naar een nieuwe datum. Onbekend is nog welke die is, het streven is om in ieder geval voor de zomervakantie nog bijeen te komen. Voor de bijeenkomst worden alle raadsleden en de wethouders uitgenodigd.

Oud zeer

Praten over verbeteren van de bestuurscultuur is een wens van alle fracties, zo bleek deze week tijdens de raadsvergadering. Naar aanleiding van een later ingetrokken motie van BALANS, die zelfs een intensief traject voorstelde onder begeleiding van externe deskundigen, werd over de bestuurscultuur in Boxtel gediscussieerd. Met als resultaat dat in ieder geval ook de wethouders bij de gesprekken aanwezig zullen zijn. Die waren in eerste instantie namelijk niet uitgenodigd.