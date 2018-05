Boxtelse slaapkamer wordt museum over voetballer én mens Cruijff

BOXTEL - Als groot bewonderaar van Johan Cruijff besloot Boxtelaar Rien van Doleweerd (62) tot het inrichten van een museum over zijn idool. Gewoon, op de bovenverdieping van zijn rijtjeshuis aan De Spinster 26. Zijn in tientallen jaren opgebouwde verzameling bood meer dan genoeg vulling.

Sterker nog: na twee jaar al was uitbreiding van de ruimte noodzakelijk. Van Doleweerd verhuisde zijn collectie van de 'kleine slaapkamer' naar de 'grote slaapkamer'. Zaterdagmiddag vond in het bijzijn van onder meer burgemeester Mark Buijs en voormalig Ajax-keeper Heinz Stuy de (her)opening plaats.

,,Ik ben niet alleen fan van de voetballer Cruijff, maar vooral ook van de mens Cruijff", benadrukt Van Doleweerd. ,,Die man bleef altijd in zijn schoenen lopen, nooit ernaast." Al in 1971 was de jonge Rien in het Londense Wembley stadion getuige van de Europacup 1-overwinning van Ajax. ,,Toen al kocht ik allerlei prullaria en dat is eigenlijk nooit gestopt. Lang bewaarde ik alles in dozen. Voor mijn zestigste verjaardag kreeg ik van mijn kleinzoon een tekening van Johan. Die heb ik opgehangen en toen ben ik de rest ook maar eens uit gaan pakken."

Portret Rien van Doleweerd

Quote Als het om de eer van Johan gaat, kan ik niks weigeren Heinz Stuy

De officiële openingshandeling werd, behalve door de kleinzoon en burgemeester Buijs, verricht door Heinz Stuy. De vermaarde doelman van Ajax wist tijdens drie achtereenvolgende Europacupfinales de nul te houden. Tijdens trainingskampen deelde hij vaak een kamer met de nummer 14. ,,Ik kwam Rien tegen op een voetbalbeurs. Hij vroeg me om bij deze opening te zijn en als het om de eer van Johan gaat, kan ik niks weigeren."

V.l.n.r. voormalig Ajax-keeper Heinz Stuy, burgemeester Mark Buijs en (gebogen) eigenaar Rien van Doleweerd verrichten de openingshandeling.

De collectie begint al in het trappengat. Daar hangen verschillende voetbalshirts. Op de overloop staat de eerste vitrinekast en in de 'grote slaapkamer', die toch slechts een bescheiden vijf bij drie meter telt, wordt iedere centimeter benut om het voetbalorakel te herinneren en te eren. Natuurlijk zijn er shirts, boeken en oude foto's te vinden, maar bijvoorbeeld ook een blikje bier uit de jaren zestig. 'Prachtpils voor prachtkerels', zo luidt het opschrift, met daarbij een afbeelding van Cruijff. "Het zit nog vol, maar ik zal het nooit openmaken", aldus Van Doleweerd. Sinds kort heeft hij het Spaanse marktplaats ontdekt. "Daar is van alles te vinden. Binnenkort komt mijn vakantiegeld binnen en dan ga ik er weer eens rondstruinen."

Monument

Speciaal voor de opening heeft hij een Duitse (!) vrachtwagen met daarop een levensgrote afbeelding van Cruijff op de stoep voor zijn huis laten parkeren. Alle aanwezigen moeten deelnemen aan een heuse Cruijff-kennisquiz. Burgemeester Buijs is vol lof. ,,Cruijff is voor iedereen een monument. Ook in mijn werk passeren met regelmaat zijn fameuze uitspraken. Ik vind het fantastisch dat er achter de deuren van op het oog gewone straten zulke bijzondere schatten schuil gaan."

Afbeeldingen van de nummer 14 sieren de entree van het museum tijdens de opening.

Belangstellenden zijn meer dan welkom in het museum, maar Van Doleweerd kan hen alleen op afspraak ontvangen, omdat hij nog fulltime werkt als groepsbegeleider bij Cello in Vught. Wanneer het over zijn toekomstplannen gaat begint hij licht zenuwachtig te stralen. ,,Ik durf het nauwelijks uit te spreken, maar ik denk erover om hierboven te gaan wonen, zodat ik mijn hele huiskamer als museum kan inrichten."

Interieur Johan Cruijff-museum