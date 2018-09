Boxtelse striptekenaar Ralph Dikmans slaat weer toe met Anders-Man

BOXTEL - Catastrofale Computer Crash, dat is de titel van het vierde stripalbum van tekenaar Ralph Dikmans (43) uit Boxtel. Dat album draait om de anti-held Anders-Man, ook de hoofdrolspeler in de andere drie stripboeken van Dikmans. Zijn eerste titel verscheen in 2015.

De Boxtelaar, leraar van basisschool De Vorsenpoel, heeft zijn samenwerking met scenarist Peter Busschots uit Vlaanderen voortgezet. Het stripalbum wordt uitgebracht door de Vlaamse uitgever Bonte.

Verwerkte Dikmans in eerdere titels al Boxtelse taferelen of bekende Nederlanders en Vlamingen, dit keer stond dochter Anne (12) model voor de stripfiguur Anders-An. Ook komen onder anderen Donald Trump en Vladimir Poetin voorbij in het vierde avontuur van Anders-Man dat de afhankelijkheid van techniek als serieuze boodschap heeft.