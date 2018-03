Boxtelse wethouder 'kijkt verder dan zijn neus lang is'

BOXTEL - Wethouder Herman van Wanrooij gaat op verzoek van de Boxtelse gemeenteraad 'verder kijken dan zijn neus lang is'. En laat daarom onderzoeken of er meer en andere mogelijkheden zijn om te zorgen voor een veilige fietsoversteek in de omgeving van de rotonde Boseind voor de deur van Lennisheuvel.

Het plan tot nu toe was om van het verkeersplein een met verkeerslichten beveiligde kruising te maken. De wens van de gemeenteraad, gevoed door de inwoners van Lennisheuvel, is echter om ook nadrukkelijk te kijken naar andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld een fietstunnel of een fietsbrug. Zelfs een oversteek voor fietsers op een andere plaats dan 'Boseind' zou moeten worden bekeken.

Inkoppertje

Het was zo kort voor de verkiezingen in feite een inkoppertje. Voor eerst de gemeenteraad en daarna de wethouder. ,,Ik heb mijn ogen niet in m'n zak en mijn oren ook niet", aldus Van Wanrooij gisteravond tijdens de raadsvergadering. ,,Het is duidelijk dat niet iedereen een kruising met verkeerslichten veilig genoeg vindt. Daar kun je over discussiëren, maar in dit geval is het een gegeven. Het verzoek aan mij was om verder te kijken dan mijn neus lang is." En dat heeft Van Wanrooij ondertussen gedaan. Hij heeft zijn ambtenaren al aan het werk gezet en gaat er vanuit dat er rond de zomer duidelijkheid is.

Maatregelen bij de rotonde zijn nodig vanwege de op handen zijnde grote verkeersprojecten in Boxtel. Onder meer door de sluiting van de dubbele overweg zal de verkeersdruk er toenemen. Het voorstel dat nu op tafel ligt, is onder meer ingegeven vanwege de beschikbare ruimte en vanwege de kosten. Een tunnel is miljoenen duurder en ook een eventuele fietsbrug loopt flink in de papieren. Anja van den Einden (PvdA/GroenLinks) wilde daarom van de wethouder weten of er nu in een keer wel ruimte en/of geld is voor andere keuzes.