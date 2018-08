Boxtelse woonstichting dubt over Babbelbakfiets of bloembollen

Attractie lag twee jaar stil, maar wordt speciaal voor Liempdse kermis uit stalling gehaald

5 augustus LIEMPDE - Oud en vertrouwd: de kermis staat zoals het hoort weer in Liempde. Met de rups op de Keefheuvel, de botsauto's achter in het Concordiapark, eendjes vissen naast de kiosk en bovenal lekker schommelen op het Raadhuisplein. Dat laatste had heel wat voeten in de aarde.