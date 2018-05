Boxtelse Yvon Jaspers scoort wéér kijkcijferhit: 1,7 miljoen kijkers voor Onze Boerderij

Jan (62) 'De Trommelaar' uit Boxtel trommelt in de hemel verder

24 mei BOXTEL - Jan van de Mee (62) uit Boxtel is overleden. Hij werd donderdagochtend dood in zijn woning gevonden. Jan stond bekend als 'De Trommelaar' en trad in het verleden vaak spontaan op bij cafés of bij het voetbal. De laatste tijd was hij vaak depressief.