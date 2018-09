Boxtelse Yvon Jaspers: We gaan nooit bereiken wat we met Boer Zoekt Vrouw halen

Het liefst zou Yvon Onze boerderij, dat nu in de winter werd gedraaid, tegelijkertijd opnemen met het programma over de naar liefde hunkerende boeren. "Daar moeten we nog even op puzzelen, het voorjaar en de zomer zijn nu eenmaal de mooiste periodes op het platteland", zegt ze tegen BuzzE.

Dreigen dat ze geen nieuwe reeks Boer zoekt vrouw meer zou maken zonder Onze boerderij, waarin te zien is hoe het er echt aan toe gaat op een agrarisch bedrijf, deed Yvon niet. "Met Boer zoekt vrouw hebben we de afgelopen veertien jaar een mooi podium gebouwd voor de boeren, maar dat gaat wel om de romantiek. Het is de taak van de publieke omroep om dingen te duiden, diepgang te geven aan onderwerpen waar we allemaal mee te maken hebben. Ik zie het als een hele grote kans om een succesvol programma te verdiepen en meer inhoud te geven door er Onze boerderij naast te zetten."

Platteland

De boeren laten vertellen over hun bedrijven is volgens Yvon het minste wat we kunnen doen. Want wat de agrariërs te vertellen hebben, is "heel belangrijk". "Wat we moeten met ons landschap, hoe we de voedselvoorziening kunnen verduurzamen, hoe we ervoor zorgen dat we de grond niet om zeep helpen", somt Yvon moeiteloos op. "Dat kunnen we nooit kwijt in Boer zoekt vrouw, want dat gaat over de liefde. Ik ben als maker aangestoken door het agrarische verhaal en hoe groot dat thema is. Ik kan geen genoegen meer nemen met het ene programma en het andere niet maken."

Als het aan Yvon ligt worden Boer zoekt vrouw, dat vanaf zondagavond weer op tv is bij KRO-NCRV op NPO 1, en Onze boerderij, dat in het voorjaar vier weken op de buis was, gelijkwaardige programma's. "Ik wil door bouwen, er nog verder op ingaan", zegt ze over Onze boerderij. "Nu hebben we tien, twaalf boeren echt aan het woord gelaten, ik ken er wel duizend." Qua kijkcijfers verwacht Yvon niet dat beide programma's gelijkwaardig zullen worden. "We maakten nu op zondagavond een item over de fosfaatproblematiek", lacht ze. "We gaan nooit bereiken wat we met Boer zoekt vrouw halen, maar dat hoeft ook niet."

Focus verleggen