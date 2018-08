Brabantse band speelt Ierse folk tijdens China-tour

Acting the Maggot gaat vier vier concerten geven in China. De Brabantse band staat onder meer op het International Canal Culture Festival in de hoofdstad Beijing.

De zesmansformatie Acting the Maggot rondom frontman Maarten de Gans uit Boxtel is op 2 en 3 oktober aanwezig op het International Canal Culture Festival in Beijing. ,,Ook zijn we op 2 oktober 's avonds nog in een soort van kroeg te zien. Na het optreden op 3 oktober vliegen we door naar de stad Yangzhou voor een groot optreden", vertelt De Gans. ,,Van wat ik op foto's heb gezien kunnen we daar onze borst natmaken. Kan zo maar zijn dat we daar voor tienduizend man gaan spelen. Ongelofelijk maar waar."

De zes bandleden kregen pas twee maanden geleden te horen dat er een Chinese muziektrip in aankomst was. ,,Sommige hadden al optredens staan", zegt De Gans. ,,Maar het zegt iets over onze groepsmentaliteit dat we er allemaal voor gekozen hebben om mee te gaan. Hoewel onze banjospeler Sjoerd van Ravenzwaaij alleen moet reizen, omdat hij op 6 oktober alweer in Berlijn moet spelen en dus een dag eerder terugvliegt."

Bevriende band

Om als band door China gevraagd te worden, is geen alledaagse gebeurtenis. De Gans: ,,Via een bevriende band uit Zuid-Holland kwamen we in contact met de Duitse band Mr. Irish Bastard. Die hadden al wat ervaring in China als punk/folk-band. Hun contactpersoon zocht een band met een veelzijdiger en toegankelijker repertoire. Toen werd mij gevraagd of wij geïnteresseerd waren. En dat waren wij."

Violiste Danielle van Berkom (ex-Kovacs) reisde al veel over de wereld. ,,Maar in China ben ik nog nooit geweest." Ook de andere bandleden, accordeonist Tom van Aarle en drummer Geert Hendrikx kijken reikhalzend uit naar het Chinese avontuur. Bassist Rogier Peerlings verwijst naar de bandleider: ,,Ik weet alleen dat we vier keer optreden in China."

De Gans: ,,De organisatie vroeg of we ook wat maritiems wilden spelen. Er staat tenslotte canal in de festivaltitel en Nederlanders staan bekend om de dijken en zeehelden. Dus dat hebben we opgelost door Het kleine café aan de haven en Meisje, ik ben een zeeman aan het repertoire toe te voegen. Uiteraard in een folkjasje."