Brand op bedrijventerrein Ladonk in Boxtel

Kringloop­win­kel Gestel kan open blijven

12 september SINT-MICHIELSGESTEL - Het getouwtrek over de vergunning van de kringloopwinkel van Stichting Jan Vink is nog lang niet afgelopen aan de Genenberg in Sint-Michielsgestel. De buurman heeft bezwaar aangetekend. Klanten van de druk bezochte winkel kunnen ondertussen gewoon blijven komen.