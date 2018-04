Brand uitgebroken in woning Den Bongerd in Boxtel

VIDEO Wonderlij­ke symbiose tussen Duitse deserteur en Boxtels verzet

27 april BOXTEL - Een zeer bijzonder levensverhaal. Ernst Haalboom, een Rijksduitser die een bloedhekel had aan Adolf Hitler en zijn waanideeën, deserteerde in de Tweede Wereldoorlog. In september '44 kreeg hij een rol in het verzet in Boxtel en hielp hij de ondergrondse ruim 100 verstopte geallieerde soldaten in de Kampina eten en drinken te geven. Tijdens de dodenherdenking is het thema dit jaar 'het jaar van het verzet.'