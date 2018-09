Brandbrief na heftige ziektegevallen in Brabant: niemand controleert waterzuivering op legionella

Boxtel gaat akkoord met uitbrei­ding varkensbe­drijf in Liempde

21 september LIEMPDE - De bezwarentermijn is nog maar net begonnen en toch is de bouw van een nieuwe varkensstal op het adres Hamsestraat 5 in Liempde al begonnen. Dat doet varkenshouder Mari van Genugten uit Best met instemming van de gemeente Boxtel.