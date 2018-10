Brandweer rukt uit om smeulende doeken te blussen in Boxtel

Geertjan van Rossem wijkt in de Sint-Jan van Den Bosch voor Vincent Blom: 'Geen zaak van kerkpoli­tiek'

7 oktober DEN BOSCH - Van de tien priesters die stuivertje gaan wisselen in het bisdom Den Bosch, springen twee er in het oog. Geertjan van Rossem verlaat de mooiste kerk van Nederland, de Sint-Jan in Den Bosch. Hij krijgt er wel de Boxtelse basiliek voor terug. Zijn opvolger als Bossche plebaan, want zo heet de pastoor van een kathedraal, wordt Vincent Blom. Die is nu nog pastoor in Sint-Oedenrode.