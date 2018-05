CDA Boxtel heeft geen trek in gesprek over coalitieakkoord: 'Staat ver af van onze werkelijkheid'

Veelbespro­ken Boxtels kunstwerk mag verkassen: vergunning is verleend

2 mei BOXTEL - De vergunning voor het verplaatsen van kunstwerk 'In gesprek' van Dommeloord naar het parkje aan de Maastrichtsestraat in Boxtel is verleend. Tegen het plan van de gemeente Boxtel is bezwaar gemaakt door een protestgroep, die inmiddels meer dan duizend handtekeningen ter ondersteuning heeft verzameld.