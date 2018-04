College Boxtel gaat onveranderd door

BOXTEL - Het huidige college in Boxtel gaat definitief nog een bestuursperiode door. In dezelfde samenstelling. Daarover zijn de partijen het deze week eens geworden.

Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Het zou kunnen schetsen hoe vormen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Boxtel tot stand is gekomen. Maar zo eenvoudig is die nieuwe coalitie van Combinatie'95, SP, D66 en INbox niet tot stand gekomen. Zo verzekeren de politici van de partijen die ook de afgelopen vier jaar de bestuurlijke macht hadden in Boxtel. Ja, ze gaan zoals verwacht samen door voor nog een regeerperiode en ja in precies dezelfde personele bezetting, maar daarover is de afgelopen weken toch stevig gediscussieerd.

De uitkomst is uiteindelijk dat Peter van de Wiel (Combinatie'95) aan zijn derde periode als wethouder begint en Eric van den Broek (SP), Maruška Lestrade (D66) en Herman van Wanrooij (INbox) aan hun tweede termijn. Met ook nagenoeg dezelfde portefeuilles. ,,Natuurlijk is de verkiezingsuitslag (met winst voor D66 en verlies voor INbox) ter sprake geweest. Maar die is in feite geen reden geweest taken te wijzigen. We hebben vooral stevig, maar constructief over de inhoudelijke zaken gesproken", aldus formateur Van de Wiel.

Gisteren presenteerden de onderhandelaars niet alleen het nieuwe college, maar ook het voorlopige beleidsprogramma. Van de Wiel: ,,Daarin zijn de contouren geschetst voor de komende jaren. Die gaan we 8 mei met ook de andere partijen bespreken om zo te komen tot een , hopelijk breed gedragen programma." Vervolgens zal in de raadsvergadering van 5 juni het definitieve akkoord worden vastgesteld en de wethouders officieel geïnstalleerd.

Meewerken

Verbeteren van de bestuurscultuur is een van de opvallende zaken in het beleidsprogramma 'Meewerken in tijden van verandering'. ,,In deze bestuursperiode staat dat nadrukkelijk op de agenda. Want dat is goed voor de Boxtelse kiezer en geeft ons als politiek gelegenheid over en weer bruggen te bouwen." Daarom geen dichtgetimmerd beleidsakkoord, stelt Van de Wiel. ,,Alle partijen kunnen er voor dat het definitief wordt vastgesteld hun zegje over doen."