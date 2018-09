College gooit 'juridische truc' in de strijd om Boxtels kunstwerk

Yvon Jaspers uit Boxtel verzekert: Boer Zoekt Vrouw zit vol zwoele, zinderende zomeravon­den

12:49 BOXTEL - Volgens de Boxtelse presentatrice Yvon Jaspers mogen we volgende week zondag een zwoel seizoen Boer Zoekt Vrouw verwachten. ,,Zwoele zomeravonden met zinderende gesprekken bij ondergaande zon. Het eindeloos duiken in vennetjes en beekjes. Het is Nederland op z’n mooist.''