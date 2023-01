De Ark krijgt appartementen van 63 tot 135 vierkante meter, drie zijn er voor starters

Dat er dertien koopappartementen (drie voor starters) in het voormalige pand van Tiga Health & Beauty zouden komen, was bekend. En nu het achterste deel waar voorheen de squashbanen en de aanbouw van Goossens Meubelen (uit een verder verleden) gesloopt zijn en het pand aan de binnenzijde geheel gestript is, is er meer te vertellen.

Sleutelklaar

Eigenaar Klaas van Venrooij van ontwikkelaar VVBM BV uit Rosmalen: ,,We zijn met de opbouw begonnen, de grond op de begane grond ligt er al weer in.” De verbouw ligt redelijk op schema, over een jaar moeten de appartementen turn key (sleutelklaar) opgeleverd worden. ,,Gelukkig is er weer wat gemakkelijker aan materiaal te komen, staal en hout zijn iets goedkoper geworden.”

135 vierkante meter

Ook over de appartementen is meer bekend. ,,Drie appartementen van 63 vierkante meter, voor starters. Acht appartementen van 80 tot 95 vierkante meter en twee appartementen van 135 vierkante meter. Nee, de verkoopprijzen zijn nog niet bekend.” Van de dertien appartementen zijn er zes gelijkvloers en hebben er zeven een tussenverdieping. Parkeren gebeurt aan de achterzijde op eigen terrein.

Tyga

De Ark is in 1938 geopend als jeugdhuis van de Heilig-Hartparochie, later werd het een plaats voor toneel- en concertvoorstellingen. Vervolgens heeft er onder meer Goosens Meubelen in gezeten en de afgelopen 32 jaar tot eind maart 2022 Tyga. Het sportcentrum is verhuisd naar De Croon in hartje Boxtel.