Documentaire over de Liempdse jaren van schrijver Jasper Mikkers

Boxtel ijvert voor het open houden van kasteel­park Stapelen

19 september BOXTEL - De gemeente Boxtel is al in gesprek met de nieuwe kasteelheer van Stapelen. Haar inzet is: het park voor het publiek openhouden. Het is niet voor niets een van de veertien deelprojecten in het ambitieuze groenplan 'Landschappen van Allure’.