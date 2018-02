Dode Boxtelnaar in de Dommel niet door misdrijf om het leven gekomen

Markante politicus Jan Geerts (91) overleden

10:31 GEMONDE - Een van de meest markante politici van Gemonde is deze week in zijn woonplaats overleden. Jan Geerts (91) uit Gemonde stapte in 1978 in de Boxtelse politiek namens Lijst Gemonde. Gemonde hoorde toendertijd tot vier gemeenten en het Boxtelse deel was het grootst. Later kwam Gemonde bij Sint-Michielsgestel, waar Jan Geerts ook nog een tijdje de commissie grondgebiedzaken voor zijn rekening nam. Hij is 24 jaar in de politiek actief geweest.