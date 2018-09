Doodziek door legionella uit een waterzuivering: 'Ik heb echt kantje boord gelegen'

Zelf weet Gerard Smits (77) niets meer van die ene dag, 25 augustus 2017. Hij is alles kwijt. Zijn vrouw, dochter en schoondochter hebben hem later verteld dat hij hartstikke geel zag. Dat ze meteen de ambulance hebben gebeld, die hem naar het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven bracht. En dat artsen dáár, in het ziekenhuis, al na tien minuten wisten te melden wat er loos was. De bovenkant van Gerards long was helemaal aangetast. ,,’En wat erger is’, zeiden ze erbij, ‘we treffen de legionellabacterie aan’.”