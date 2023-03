Drie voertuigen betrokken bij verkeersongeval op kruising in Boxtel

Bermbommen opsporen en communice­ren via licht: Brainport en Defensie willen nóg meer samenwer­ken

OIRSCHOT/EINDHOVEN – Dat veel technische hoogstandjes uit de hoge hoed komen van bedrijven in de omgeving van Eindhoven, is Defensie ook niet ontgaan. Daarom gaat de 13 Lichte Brigade in Oirschot nóg intensiever samenwerken met Brainport en wordt de Generaal Majoor De Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot als proeftuin ingezet.