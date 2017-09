Duizenden volgers zien mash-up van Ierse folk uit Boxtel met een vleugje happy hardcore

In de video is namelijk te zien hoe de folkband op eigen wijze een mash-up maakt van Rainbow High in the Sky van DJ Paul Elstak en Drunken Lullabies van Flogging Molly. De warming-up is voorafgaand aan een optreden tijdens de 24-uurs Solexrace, als voorprogramma van DJ Paul Elstak.

Sinds de video op Facebook is geplaatst, is het snel gegaan. Zelf hebben ze op hun pagina inmiddels zo'n 88.000 kijkers bereikt. Dumpert kreeg er echter ook lucht van en deelde de video. Daar ondertussen al ruim 550.000 volgers die de video hebben gezien. ,,En ach, het was niet meer dan een geintje", vertelt zanger en gitarist Maarten de Gans. ,,We spelen Ierse traditionals maar vooral feestmuziek. We willen iedereen laten horen dat je een geweldig feest kunt bouwen met die muziek. Maar als er ergens nog eens de vraag komt een liedje te mixen dan doen we dat met veel plezier."