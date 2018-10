Duurzame Week Boxtel promoot minder vlees eten

BOXTEL - 'Worst of worsteling? Op weg naar minder vlees'. Dat is dit keer het thema van de jaarlijkse Duurzame Week Boxtel. Deze editie heeft plaats van 6 tot en met 14 oktober en biedt tal van activiteiten.

Zo is er een streekmarkt op zondag 7 oktober in het parkje Indenhof in het centrum van Boxtel, met ook informatie over duurzaamheid, muziek, theater en een wandeling met een gids. In het Repair Café in gemeenschapshuis De Rots kunnen maandag 8 oktober spullen gratis gerepareerd worden en kleding opgeleukt, tussen 12.00 en 15.00 uur. Ook worden op zes basisscholen gastlessen gegeven over energie en natuur.

Proeven van het 'menu van morgen' kan op woensdagavond in horecazaak Rembrandt. Op vrijdag staat een zogeheten potluck diner op de rol in de horecagelegenheid van De Kleine Aarde. Iedereen brengt dan eten mee, voor zichzelf en anderen. Verder doen zorgcentra en de gemeente mee aan de Duurzame Week en ook diverse lokale cafetaria's en restaurants, via speciale vegetarische aanbiedingen of complete vegetarische diners.

In de bibliotheek aan de Burgakker is van 11 tot en met 31 oktober een expositie te zien over recycling in de kunst. Daar toont Rasim Huseyno zijn werk; hij is docent aan SintLucas en lid van de Boxtelse kunstenaarsvereniging Kunstlicht 99.