'Een stadskunstenaar? Dat past niet bij Boxtel'

BOXTEL - Boxtel krijgt binnen afzienbare tijd een stadskunstenaar. Na enige aarzeling stemde de gemeenteraad gisteravond in met het plan er een te benoemen. Dit kost de gemeente Boxtel 60.000 euro per jaar.

Stadskunstenaar, kunstburgemeester, stadsfilosoof of -dichter. Als het beestje maar een naam heeft. ,,Als hij maar duidelijk maakt waarom Boxtel Boxtel is, met een andere blik kijkt en zorgt voor verbinding in ons dorp", aldus wethouder Marusjka Lestrade gisteravond tijdens de raadsvergadering, nadat vrijwel alle fracties vraagtekens hadden gezet bij nut en noodzaak van een stadskunstenaar.

De zoektocht naar een stadskunstenaar is een van de actiepunten in de cultuurnota 'Bouwen aan betekenis' die de Boxtelse raad gisteravond vaststelde. ,,Dit soort stadse fratsen passen totaal niet bij ons dorp", aldus Hélène van As van het CDA. Zij diende een motie in om, alvorens over te gaan tot het eventueel aanstellen van een stadskunstenaar voor 60.000 euro per jaar, eerst te onderzoeken of dat wel zin heeft .

Kunstburgemeester

CDA was niet de enige partij die twijfels had over het aanstellen van een stadskunstenaar. Ineke van Giersbergen (Combinatie'95) bijvoorbeeld: ,,Wat zou concreet het resultaat dan moeten zijn?" Zoals ook Erica Vos (BALANS) de komst niet helemaal kon plaatsen. PvdA/GroenLinks schaarde zich wel direct achter het voorstel. Deed er zelfs een schepje bovenop.

,,Benoem een kunstburgemeester á la nachtburgemeester. Iemand die de hoofden van de mensen op hol brengt, verrast met een frisse en hoopvolle boodschap waar we niet omheen kunnen." Dymph van de Vries van de VVD sprak de woorden namens de combinatiepartij uit. Beide raadsleden van PvdA/GL waren afwezig en kregen zo via liberale mond toch spreektijd.

Sollicitaties