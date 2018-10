Expositie belicht historie jongenskoor Cantasona uit Boxtel

Het koor van de Heilig Hart-parochie maakte naam in Nederland, onder meer omdat het een eerste prijs won tijdens een concours in Scheveningen. De expositie vertelt de geschiedenis van Cantasona met attributen als koorboeken, foto’s, krantenknipsels, audio- en video-opnamen.

Lezingen

Vanwege de expositie staan ook twee lezingen op het programma. De eerste is op zondag 25 november vanaf 11.15 uur, dan vertelt dirigent Kees Doevendans over het koor. Ter afsluiting van de expositie draagt musicus Kees van Houten op zondag 2 december vanaf 11.15 uur limericks over kerkmuziek voor. Aanmelden via info@muboboxtel.nl of 06-16041898.