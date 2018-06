Fietersbond wil extra afslag in tunnel Boxtel

Na zestig jaar is Boxtelaar op zoek naar verdwenen gedenk­steen van bouwpro­ject dat landelijk aandacht trok

11:25 BOXTEL - Het is 17 juni 1958 en de zes-jarige schoolkinderen Nellie Boselie en Christ van Eekelen staan in de Baandervrouwenlaan in Boxtel op hun paasbest gekleed te wachten op de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid ir. H.B.J. Witte en diens vrouw. Die komen een gedenksteen onthullen bij de nieuwe flats in die straat. Het is een bijzonder project in die tijd van wederopbouw. Nu zestig jaar later is heemkundige Van Eekelen op zoek naar die gedenksteen.