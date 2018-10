Fietser gaat er vandoor na frontale botsing met scooter

Topdrukte in de scouting­blok­hut­ten in Boxtel en Sint-Michiels­ges­tel

21 oktober BOXTEL - 207 scouts en 89 begeleiders in twee locaties. Dit weekend nam Scouting Boxtel weer deel aan JOTA-JOTI, het jaarlijkse scoutingevenement, waarbij scouts over de hele wereld contact met elkaar leggen via amateurradio en scouting-chatkanalen op internet, in Boxtel JOTARI geheten.