File en vertraging op A2 bij Boxtel door ongeluk

Kerstboom leasen kan bij De Schoffel in Lennisheuvel

28 november LENNISHEUVEL - Kerstbomen die in januari worden weggegooid en versnipperd of verbrand. Het was Mark van Esch van biologische boerderij De Schoffel in Lennisheuvel een doorn in het oog. Daarom komt hij dit jaar voor het eerst met de lease-kerstboom.