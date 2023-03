Fons en Kaatje leven tussen de verzamelingen in Boxtel: ‘Het bleek een opknaphuis te zijn’

In gebouw Pannen­schuur in Oisterwijk komt ruimte voor de jeugd: ‘Hier strijden we al lang voor’

OISTERWIJK - Een deel van wijkcentrum Pannenschuur in Oisterwijk wordt ingericht als jongerencentrum. Het gaat om ruimten, waar voorheen de kinderopvang thuis was. De gemeenteraad had eerder al aangedrongen op een eigen plek voor jongeren in Oisterwijk.