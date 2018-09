'Foutje' vertraagt bouwplan Boxtel minimaal een half jaar

Geklaag van buurtbewo­ners lijdt tot drugsarres­ta­ties in Boxtel

5 september BOXTEL - De politie heeft in centrum van Boxtel dinsdagavond twee arrestaties verricht in verband met drugshandel. Het gaat om een 19-jarige dealer en een 22-jarige leverancier aan die dealer. De politie kwam ze op het spoor nadat buurtbewoners klaagden over overlast.