Gedrag BALANS stoort Boxtelse coalitie mateloos

BALANS bedrijft politiek voor de bühne en kennelijk voor gewin in de media. Aldus de partijen die in Boxtel de coalitie vormen. De fractievoorzitters van Combinatie'95, D66, SP en INbox hebben hun ergernis in een open brief aan alle raadsleden, mede namens hun wethouders, kenbaar gemaakt. De, volgens de briefschrijvers, beschuldiging van oppositiepartij BALANS in de raadsvergadering van vorige week dat het college incompetent is, is de directe aanleiding voor de brief.