Geen beweging in project met luxe appartementen in Heilig Hartkerk: ‘Ik zoek kopers, wil jij niet kopen?’

Voor de derde keer in vier jaar rijbewijs ingevor­derd: man uit Oss rijdt dronken door Veghel

OSS/VEGHEL - Een 49-jarige bestuurder uit Oss is in Veghel tegen de lamp gelopen nadat hij met teveel alcohol op achter het stuur zat. De politie meldt dat zijn rijbewijs is ingevorderd. Dat is voor de derde keer in vier jaar tijd.