Geen mildere eis voor fraudeur Kinderboerderij Boxtel

In mei vorig jaar werd de man, enkele jaren enig bestuurslid van de Kinderboerderij, veroordeeld voor fraude. Hij moet van politierechter een taakstraf van 200 uur afwerken of 100 dagen de cel in. En hij moet ruim 15.000 euro terugbetalen; een deel heeft hij al teruggestort. De Boxtelaar ging tegen dat vonnis in hoger beroep en dat diende gisteren in Den Bosch.