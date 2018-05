Geen roet in eten door regen bij Foodfestival Lekker Lennisheuvel

Zeventien huishou­dens in Esch en Boxtel halve dag zonder gas na brand in boerderij

23 mei ESCH - Omdat het gas bleef flakkeren bij de afgebrande woonboerderij op het adres Hal 17 in Esch is vannacht de hoofdleiding afgesloten. Daardoor zaten zeventien huishoudens in de buurt, buitengebied aan weerskanten van de A2, zonder gas. ,,Maar daar klagen we niet over, zegt een buurtgenoot. In zijn ogen zit het echte leed bij de bewoonster die nu alles kwijt is.