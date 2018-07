Geen treinen tussen Boxtel en Eindhoven

'Zo'n rondlei­ding moet iedere Boxtelaar doen'

28 juli BOXTEL - Een aanrader voor iedereen. Zeker voor Boxtelaren. Drie deelnemers van de rondleiding in Museum Boxtel zijn het daar roerend over eens. Die rondleidingen worden dit jaar op proef eens per maand in MUBO gehouden. Twee van de drie deelnemers aan de toer komen uit Boxtel en waren al eens in het museum geweest, maar hebben nu verrassend veel historisch 'nieuws'gehoord. ,,En ik woon hier toch al 43 jaar", zegt Ans Walbeek (72).