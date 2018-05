Gemeente Boxtel gaat snel woekerende duizendknoop te lijf

De wethouder liet na de vergadering de locaties inspecteren waar de plant in Boxtel is gelokaliseerd. ,,Onze buitendienst heeft zes locaties bekeken. Bij De Croon is de plant al hoger dan vijftig centimeter. Daar zullen we binnen nu en enkele weken maaien", aldus Van Wanrooij.

In de strijd tegen de woekerplant, die schade kan aanricht aan onder meer funderingen, is nog steeds geen afdoende oplossing bedacht. Zo lang daar het wachten op is, kiest Boxtel voor regulier maaien van de plant. Zoals beloofd aan de raad heeft de gemeente ondertussen ook de burgers via de gemeentelijke website geïnformeerd wat te doen als de plant is ontdekt op grote en kleinere groeiplaatsen.

Voor mensen die de Japanse duizendknoop ontdekken in openbaar gebied is een 'tiplijn' beschikbaar. Die is te bereiken via email.