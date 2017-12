Gemeente Boxtel wil met middenstand en bewoners Stationsstraat oppeppen

BOXTEL - Oudere Boxtelaren denken met warme gevoelens aan de Stationsstraat van weleer. Het was een van dé winkelstraten in Boxtel, met tientallen lokale ondernemers. Waar de een als jochie zijn eerste paar Quick-voetbalschoenen kocht. En de ander zijn dagelijkse boodschappen deed. Nu zegt de 78-jarige Boxtelse Marijke Beijstens: ,,Het is er niet meer gezellig. Te veel leegstand."

De opkomst van de winkelketens en het internetwinkelen hebben de Stationsstraat in Boxtel in de loop van de jaren veel pijn gedaan. Zoveel dat het lijkt alsof de straat al is afgeschreven als deel van het winkelgebied in het dorp. Dat de gemeente voortaan sneller wil instemmen met een andere bestemming van leegstaande winkelpanden lijkt te bevestigen dat de straat meer toekomst heeft als woon- dan als winkelstraat. Maar dat bestrijdt wethouder Eric van den Broek (SP). ,,Er hoeven geen woningen in leegstaande winkelpanden te komen. Liever galeries, uitzendbureaus, huisartsen of kleine bedrijven. Er moet reuring in de straat blijven, want we willen dat de Stationsstraat een bruisende toegangspoort wordt naar het kernwinkelgebied."

Op de ijskoude zaterdagmiddag voor Sinterklaas lijkt het oppeppen van de winkelstraat hoognodig. In de straat tussen centrum en station loopt weliswaar volk, maar niet de drommen die je deze dag verwacht. ,,Toch draaien we goed", zegt onderneemster Yvonne Coset in haar grote cadeauwinkel. ,,En gisteren was het helemaal druk, een piekdag."

Zij is absoluut niet somber over de Stationsstraat. ,,Dit is een mooi stukje Boxtel. Met een groter winkelaanbod dan velen denken. Er komen ook nog altijd veel mensen met de trein naar Boxtel en die lopen allemaal door onze straat." Haar advies: ,,Geef de Stationsstraat de kans te zijn wat ie kan zijn". Over hoe dat moet, zegt zij resoluut: ,,Huisvest de bibliotheek in het leegstaande pand van de Rabobank en we hebben een trekker van jewelste. Alle problemen in één klap opgelost."

Volledig scherm Yvonne Coset samen met Zwarte Piet zaterdagmiddag 2 december in haar cadeauwinkel aan de Stationsstraat in Boxtel. © Johan van Grinsven

Haar enthousiasme wordt op straat niet door iedereen gedeeld. Oudere Boxtelaren denken met weemoed aan de vele winkels die er vroeger waren. Jongere vinden vinden het er nu niet zo spannend. ,,Er staat veel leeg", zeggen tal van passanten. Wie echter de leegstand turft, blijft op acht steken, tot aan de Breukelsestraat. Daar tegenover staan zo'n dertig winkels, horecazaken, kappers en andere bedrijfjes. ,,Er staan een paar groter panden leeg en daardoor lijkt het erger dan het is", zegt juwelier Koen Klop. ,,Vreemd genoeg komt de kritiek op winkelen in Boxtel vooral van dorpsgenoten. Bijna alle mensen van buiten zijn positief."

