Gespecialiseerd trampolinebedrijf valt na 35 jaar om, eigenaar vraagt faillissement aan

Als schop de grond in gaat, blijft konijn het haasje in Brabant

DEN BOSCH - Zit er een egel, haas of bruine kikker? Dan mag in Brabant ook de komende jaren ‘gewoon’ de schop in de grond. De provincie geeft toestemming voor (bouw)werkzaamheden op plekken waar deze dieren zitten, in tegenstelling tot wat de Wageningen Universiteit (WUR) adviseert.