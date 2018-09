'GGD's hadden legionellabesmettingen in Brabant kunnen voorkomen'

In Boxtel werden minstens vijf mensen besmet met de legionellabacterie, die afkomstig was uit de waterzuivering bij vleesverwerker Vion, zo kwam eind vorig jaar aan het licht. Daarnaast werd begin dit jaar legionella gevonden in een soortgelijke installatie bij destructiebedrijf Rendac in Son. Daar werden in de jaren ervoor minstens acht mensen besmet met hetzelfde bacterietype als bij Rendac werd gevonden . Eén van hen is overleden. Zembla meldt nu dat al in 2010 bekend was dat waterzuiveringsinstallaties legionella konden verspreiden. In Finland en Noorwegen werden hier wetenschappelijke studies naar gedaan.